Der Alpsommer geht zu Ende. Die ersten Kühe sind im Tal. Die Bilanz fällt positiv aus. Es hat geregnet, ohne zu nass zu sein. Bis Ende September ziehen sich die Alpabfahrten hin.

Es war ein guter Alpsommer, sagt beispielsweise Jakob Scherrer vom Landwirtschaftsamt in Appenzell-Ausserrhoden auf SWR-Anfrage. Es habe regelmäßig geregnet, sei aber nicht zu nass gewesen - so dass es immer genug Futter für die Tiere gegeben habe und auch die Alpweiden in gutem Zustand seien. Von der Schwägalp am Fuße des Säntis ist mehr als die Hälfte der 1.500 Kühe samt Jungvieh bereits im Tal.

Alpabfahrten ohne Zuschauer

Die Alpabfahrten ziehen sich noch bis Ende September. Wegen der Corona-Pandemie werden dieses Jahr allerdings keine Termine veröffentlicht, denn die Alpabfahrten mit den Älplern in Tracht locken immer viele Zuschauer. Auch im Allgäu finden die Viehscheide ohne Publikum statt, gleiches gilt für die Almabtriebe in Vorarlberg. Dort kehren in diesen Tagen rund 40.000 Rinder, Ziegen und Schafe in die Täler zurück.