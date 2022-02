Wintersportler freuen sich über gute Pistenverhältnisse

Der Neuschnee der vergangenen Tage sorgt in Vorarlberg und in der Ostschweiz für gute Wintersportbedingungen.

20 Zentimeter Neuschnee liegen im Vorarlberger Brandnertal, zehn Zentimeter in Damüls-Mellau und fünf im Ostschweizer Skigebiet Toggenburg. Die meisten Skigebiete haben alle Lifte in Betrieb und bieten Pisten in gutem Zustand. Das Skigebiet Bödele bei Dornbirn lädt am Samstag zum Frühjahrsskilauf. Hier liegen immerhin noch 50 Zentimeter im Tal, in Warth-Schröcken am Arlberg sogar 200 Zentimeter.

Herrliches Wetter, toller Schnee - so wünschen es sich die Skifahrer auch zu Corona-Zeiten SWR Frederike Roser (Archivbild)

Diese Corona-Regeln gelten hier:

Seit vergangener Woche bestehen in den Schweizer Liftanlagen keine Einschränkungen aufgrund des Coronavirus mehr. Anders sieht das in Vorarlberg aus, hier gilt nach wie vor 3G und FFP2-Maskenpflicht.