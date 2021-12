Gute Wintersportbedingungen im Allgäu, in Vorarlberg und in der Schweiz

Wintersportler können sich freuen. In fast allen Skigebieten in der Region und im nahen Ausland liegt genug Schnee.

Skilaufen, Rodeln, Schneefballschlacht- wer über die Weihnachtsfeiertage in den Schnee will, findet aktuell gute Bedingungen vor. Vom württembergischen Allgäu über Vorarlberg bis zur Schweiz, nahezu überall gibt es inzwischen eine gute Schneegrundlage.

Viele Skilifte sind geöffnet

In Isny im Allgäu ist am Felderhaldelift alles geöffnet: Der große Lift, das Kinderland und die Rodelbahn. Die vergangenen Tage wurde bei den kalten Temperaturen noch künstlich beschneit. So gibt es auf den rund 30 Zentimetern Naturschnee noch eine Decke von 10 Zentimetern Kunstschnee. Die sei laut Betreiber haltbarer. Ausserdem sei man so auf das mögliche Tauwetter vorbereitet, das ab Heiligabend kommen soll.

Gute Pistenverhältnisse auch in Österreich und in der Schweiz

In Voralberg herrschen in allen großen Skigebieten sehr gute Skibedingungen - die meisten Lifte haben geöffnet, sagt der Tourismusverband. Im Skigebiet Montafon und im Brandnertal sind auch Talabfahrten möglich. Für Skilangläufer ist etwa im Bregenzer Wald am Bödele und in Hittisau gespurt. Auch das Schweizer Skigebiet Wildhaus meldet sehr gute Schnee- und Pistenverhältnisse. Die Rodelstrecke ist jedoch noch nicht geöffnet.

Es gelten die jeweiligen Corona-Regeln.