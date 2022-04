Viele Hotels und Campingplätze am Bodensee sind über Ostern ausgebucht

Betreiber von Hotels und Campingplätzen rund um den Bodensee blicken zuversichtlich auf die Tourismussaison. An Ostern sei die Buchungslage in diesem Jahr sehr gut, heißt es.

Über die Osterfeiertage gebe es nur noch vereinzelt freie Zimmer, sagen zum Beispiel Hoteliers in Konstanz sowie in Meersburg und Überlingen im Bodenseekreis. Ähnlich sehe es in der Woche nach Ostern aus, so die Hotelbetreiber. Die Erleichterung darüber ist groß. Denn zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Hotels an Ostern wieder voll belegt.

Auch viele Camper kommen an den See

Auch die meisten Campingplätze am Bodensee sind über Ostern ausgebucht. In Allensbach, Öhningen-Wangen (beide Kreis Konstanz) und in Konstanz-Dingelsdorf sind sowohl die Stellplätze für Wohnmobile als auch andere Angebote, wie zum Beispiel Schlaffässer, voll belegt.

Auf vielen Campingplätzen am Bodensee, so wie hier in Öhningen-Wangen (Kreis Konstanz), sind sowohl Stellplätze als auch andere Angebote, wie Schlaffässer, ausgebucht. SWR Friederike Fiehler

Lediglich Zeltplätze sind noch frei. Über Ostern kämen viele Gäste aus Bayern, Baden-Württemberg und der Schweiz an den Bodensee, sagt Michael Renz, der einen Campingplatz in Öhningen-Wangen auf der Höri betreibt.

"Wenn ich die Buchungszahlen für dieses Jahr ansehe, denke ich, dass es eine sensationelle Saison wird."

Renz freut sich auf den Start der Campingsaison am Bodensee. Sein Campingplatz ist von Gründonnerstag bis Ostermontag ausgebucht. Ähnlich sieht das bei vielen anderen Campingplätzen am Bodensee aus. Die Chancen auf einen freien Wohnmobil-Stellplatz steigen erst nach Ostermontag wieder.