In Singen ist am Dienstagnachmittag ein Güterzug bei einer Rangierfahrt entgleist. Dabei wurde eine Oberleitung beschädigt. Der Zugverkehr in der Region ist erheblich gestört.

Ein entgleister Güterzug in Singen (Kreis Konstanz) sorgt am Dienstagabend für erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr. Verletzte gebe es nach jetzigen Informationen nicht, meldet die dpa. Im Bahnverkehr der Region gebe es wegen des Vorfalls Verspätungen und Ausfälle, so ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Für Reisende seien Ersatzbusse unterwegs. Strom im gesamten Bahnhofsbereich in Singen abgeschaltet Beim Entgleisen des Zuges sei ein Strommast umgeknickt, so eine Polizeisprecherin. Danach wurde der Strom im gesamten Bahnhof abgeschaltet. Der Zug habe kein Gefahrgut transportiert, sagte die Polizeisprecherin der dpa. Laut Bahnsprecher ist der Schienenverkehr zwischen Radolfzell am Bodensee und Engen betroffen sowie zwischen Singen und dem Schweizer Ort Thayngen, nordöstlich von Schaffhausen. Der Regionalexpress zwischen Konstanz und Karlsruhe fällt laut Bahninfo komplett aus. Die IC-Züge zwischen Stuttgart und Zürich sowie Radolfzell und Konstanz verkehren nur zwischen Stuttgart und Tuttlingen. Wie lange die Störung andauern wird, ist derzeit noch offen.