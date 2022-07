Grundwasserspiegel in der Region Bodensee-Oberschwaben sinken

Die Grundwasserspiegel in Baden-Württemberg sind im Juni überall gesunken - außer in Tannheim im Kreis Biberach. Dort habe sich der Grundwasserstand stabilisiert, heißt es von der Landesanstalt für Umwelt auf SWR-Anfrage. Man gehe davon aus, dass ein nahegelegener Fluss den Grundwasservorrat dort speise. Dennoch sei es eine ungewöhnliche Entwicklung für diese Jahreszeit.

An allen anderen Messstellen in der Region Bodensee-Oberschwaben sanken die Grundwasserstände. Die Experten gehen davon aus, dass die Grundwasserstände in den kommenden Wochen weiter zurück gehen. Engpässe in der Wasserversorgung werden aber nicht erwartet.