Der überdurchschnittlich regenreiche Juni hat das Grundwasser in der Region Bodensee-Oberschwaben weitgehend stabilisiert. Das teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mit.

Die ausgiebigen Niederschläge im Juni verhinderten einen weiteren Rückgang der Grundwasservorräte. Das belegen die aktuellen Daten der Landesanstalt für Umwelt. Örtlich gebe es allerdings Unterschiede. Während der Grundwasserspiegel beispielsweise in Neufra (Kreis Sigmaringen), Ertingen (Kreis Biberach), Salem (Bodenseekreis) und in Singen (Kreis Konstanz) im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil blieb, stieg er in anderen Städten und Gemeinden sogar etwas an. So zum Beispiel in Leutkirch im Allgäu und in Bad Schussenried im Kreis Biberach.

Auch mehr Quellwasser

Die Gallusquelle in Veringenstadt im Kreis Sigmaringen schüttete nach den Regenfällen im Juni mehr Wasser aus. Für die kommenden Monate rechnet die Landesanstalt für Umwelt mit mäßigen Rückgängen der Grundwasservorräte, aber nicht mit Engpässen.