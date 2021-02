Auch am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu ist am Montag Schulstart. Abschlussklassen und Grundschülerinnen sollen dann wieder in Präsenz unterrichtet werden, mit Hygienekonzepten und Wechselunterricht. Gerade für die Grundschüler sei es wichtig, dass es wieder Präsenzunterricht gebe, so die Sipplinger Grundschulrektorin Nadja Wintermeyer.