Grundschule in Rielasingen-Arlen wegen Corona geschlossen

In Rielasingen-Arlen im Kreis Konstanz ist die Hebel-Grundschule bis voraussichtlich nächste Woche geschlossen. Laut Staatlichem Schulamt haben sich fast alle Lehrkräfte mit Corona infiziert.

Für die 96 Schülerinnen und Schüler der Hebel-Grundschule in Rielasingen-Arlen (Kreis Konstanz) fällt der Unterricht vorerst aus. Fünf der insgesamt sieben Lehrkräfte hätten sich mit dem Corona-Virus infiziert, so Bettina Armbruster, die Leiterin des Staatlichen Schulamtes Konstanz. Eine weitere Lehrerin sei längerfristig erkrankt. Darum sei die Grundschule seit Montag geschlossen und könne voraussichtlich erst Anfang nächster Woche wieder den Betrieb aufnehmen.

SWR-Reporterin Esther Leuffen über die Schulschließung in Rielasingen-Arlen:

Für Kinder, die nicht von ihren Eltern betreut werden können, wurde in der Hebelschule in Rielasingen-Arlen eine Notbetreuung eingerichtet. Dafür sind Lehrkräfte aus benachbarten Schulen eingesprungen. "Homeschooling" hätte man nicht anbieten können, da die Lehrerinnen mit ärztlichem Attest krankgeschrieben seien, so Bettina Armbruster. Das Schulamt hofft nun, dass die Grundschule in Rielasingen-Arlen ab Dienstag wieder für den Unterricht geöffnet werden kann.