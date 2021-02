Die Grünen-Abgeordneten Petra Krebs aus Wangen und Manfred Lucha aus Ravensburg fordern einen sofortigen Planungsstop für den Kiesabbau im Altdorfer Wald (Landkreis Ravensburg). Die grün-schwarze Landesregierung will noch abwarten.

"Wir brauchen jetzt ein Moratorium", schreiben Krebs und Lucha in einer Pressemitteilung. "Die Weiterentwicklung unserer Region muss von den Menschen, die hier leben, mitgetragen werden und darf nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden werden." Statt jetzt Fakten zu schaffen, sollten Bürger in den Planungsprozess miteinbezogen werden, so die Landtagsabgeordneten. Damit stellen sich die Grünen-Politiker gegen die Position der grün-schwarzen Landesregierung.

Landesregierung will Gutachten abwarten

Die Landesregierung will von einer solch drastischen Maßnahme nichts wissen. In einer Antwort an den SPD-Kreisrat Rudolf Bindig, der sich in einem Schreiben an Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) besorgt wegen des geplanten Kiesabbaus gezeigt hatte, ließ die Staatsministerin Theresia Schopper (Grüne) ausrichten: Die Regierung wolle das Ergebnis eines Gutachtens abwarten, das wohl erst im Sommer vorliege. Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben befürwortet den geplanten Kiesabbau im Altdorfer Wald, weil dieser der Rohstoff-Sicherung diene.

SWR Marion Kynass

Gegen den Kiesabbau regt sich seit längerem Widerstand verschiedener Bürgerinitiativen. "Zur Sache Baden-Württemberg" hat im Oktober 2020 über den Streit berichtet: