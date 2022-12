Nach einem winterlichen Adventswochenende mit Schnee und Frost sind die Aussichten auf "Weiße Weihnachten" zwischen Bodensee und Oberschwaben gleich Null.

Nach Schnee, Frost und Glätte in den vergangenen Tagen steigen die Temperaturen in der Region zwischen Bodensee, Oberschwaben und Allgäu ab Montag allmählich wieder. Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach) erwartet keinen Neuschnee in den kommenden Tagen - und somit auch keine "Weißen Weihnachten". Zum zwölften Mal in Folge bleibe es in der Region grün an Weihnachten.

Schnee taut in den kommenden Tagen auch in Oberschwaben

Da kalte Luft schwerer sei als warme, komme die Milderung zuerst auf den Berghöhen an, in den Tälern etwas verzögert. Im nordöstlichen Oberschwaben werde es daher etwas später milder, heißt es in der aktuellen Wettervorhersage der Wetterwarte. In den kommenden Tagen taue der Schnee in der ganzen Region.

"Zum letzten Mal war es an Weihnachten 2010 tief verschneit und winterlich. Von diesem Traum müssen wir in diesem Jahr Abschied nehmen."

An Weihnachten werden zweistellige Plusgrade erwartet

Ab der Wochenmitte wird pünktlich zum Winteranfang am 21.12. ein kräftiger Südwestwind erwartetm, außerdem ein wechselhafter Mix aus föhnigem Sonnenschein, Wolken und Regen. Gegen Ende der Woche an Heiligabend steigen die Temperaturen laut Vorhersage dann teilweise sogar auf zweistellige Plusgrade an.