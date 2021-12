per Mail teilen

Mehr Elektromobilität bei der Freizeitschifffahrt auf dem Bodensee fordern die Grünen in Vorarlberg. Laut Mitteilung wollen sie, dass der Ausbau von Schnellladestationen in Häfen vorangeht. E-Boote sollen außerdem bei der Vergabe von Liegeplätzen bevorzugt werden. Derzeit haben etwa drei Prozent der Boote in der Freizeitschifffahrt auf dem Bodensee einen Elektroantrieb.