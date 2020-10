Nach dem Protest von Berufsfischern gegen geplante Aquakulturen für Felchen im Bodensee haben die Grünen im Landtag ihren Widerstand bekräftigt. Man werde keinen offenen Netzgehegen zustimmen, bei denen Futtermittel und Kot unkontrolliert in den See eingetragen werden, so der Vorsitzende des Arbeitskreises Ländlicher Raum der Grünen im Landtag, Reinhold Pix. Berufsfischer hatten am Samstag mit mehr als 100 Booten vor Konstanz gegen Netzgehege protestiert.