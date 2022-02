Die Grünen fordern mehr Tempo 30 Zonen in Städten und Gemeinden im Landkreis

Die Grünen im Ravensburger Kreistag fordern die Einführung von Tempo 30 in Städten und Gemeinden des Landkreises als Regelgeschwindigkeit. Ein entsprechender Antrag steht in der Kreistagssitzung am Donnerstag auf der Tagesordnung. Tempo 30 rette Menschenleben, verbessere das Verkehrsverhalten, mindere Straßenlärm und schaffe lebenswertere Orte, argumentiert die Fraktion der Grünen, die laut stellvertretendem Fraktionschef Bruno Sing ein weitrechendes Signal setzen möchte. Auch eine schrittweise Einführung, beispielsweise zunächst Tempo 30 in der Nacht, wäre ein Fortschritt. Wichtig sei die Überwachung der Geschwindigkeit durch Blitzer, sagt Sing. Grade kleinere Gemeinden ohne eigene Rechtsbehörde seien bei Tempo 30 auf Durchgangsstraßen auf die Entscheidung des Landkreises angewiesen. Vorbild könnten entsprechende Regelungen auch in kleineren Gemeinden des Kreis Biberach sein, heißt es im Antrag.