Große Feuerwehr-Übung im Felderhaldetunnel

Im Felderhaldetunnel auf der Bundesstraße 12 bei Isny im Allgäu findet am Samstag eine Großübung der Feuerwehr statt. Er ist deshalb ab 10 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, Umleitungen sind eingerichtet. Das teilt das Landratsamt Ravensburg mit. An der Übung nehmen 50 bis 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz mit rund 20 Fahrzeugen teil. Als Szenario wird ein Feuer nach der Kollision eines Autos mit einem Lkw angenommen. Derartige Übungen gibt es in dem Tunnel alle vier Jahre.