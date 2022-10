Massenschlägerei in Singen: 20-Jähriger steht vor Gericht

Ein 20-jähriger Syrer muss sich am Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er soll an einer Massenschlägerei in Singen (Kreis Konstanz) beteiligt gewesen sein.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 20-jähriger Syrer vor dem Jugendschöffengericht in Konstanz angeklagt. Er soll bei einer Massenschlägerei in der Singener Innenstadt im März dieses Jahres andere Menschen mit Füßen getreten und mit Fäusten geschlagen haben. Der Angeklagte befinde sich seit einigen Monaten in Untersuchungshaft, da er vorbestraft sei, so Franz Klaiber, Direktor des Amtsgerichts Konstanz. Vom Vorfall gebe es ein Video.

Weitere Verfahren gegen Beschuldigte laufen noch

Der Prozess gegen den 20-Jährigen sei aber nur ein kleines Mosaikstück der gesamten Schlägerei, so Klaiber. Hintergründe und Zusammenhänge würden in diesem Prozess nicht beleuchtet.

Laut Staatsanwaltschaft Konstanz sind derzeit sechs Verfahren gegen weitere Beschuldigte anhängig. Es sei aber bei einem so unübersichtlichen Geschehen sehr schwierig festzustellen, wer angefangen habe zu schlagen und wer sich lediglich verteidigt habe, hieß es weiter. Deswegen sei es unklar, ob es zu weiteren Anklagen komme.

Stadt Singen reagiert auf Schlägerei

Die Stadt Singen hatte auf die Massenschlägerei reagiert. Im Sommer sprach sie ein dreimonatiges Aufenthalts- und Waffenverbot für insgesamt 27 Familienmitglieder zweier syrischer Familien aus. Dies galt in großen Teilen der Singener Innenstadt. Für Ausnahmen wie etwa einen Arztbesuch mussten die Betroffenen eine Erlaubnis bei der Stadt Singen einholen. Nach Angaben der Stadt Singen gab es insgesamt sechs Verstöße, für die jeweils ein Bußgeld von 500 Euro verhängt wurde.

Modellprojekt "Kommunales Konfliktmanagement" eingerichtet

Außerdem bekam der kommunale Ordnungsdienst Verstärkung von der Bereitschaftspolizei des Landes, die Beamten kontrollierten zusätzlich in der Singener Innenstadt. Die Stadt will aber auch eine längerfristige Lösung finden. Darum hat sie ein "Kommunales Konfliktmanagement" eingerichtet, so ein Sprecher der Stadt. Das sei ein deutschlandweites Modellprojekt.

Konflikte schon seit Jahren

Schon seit Jahren sind in Singen zwei syrische Clans verfeindet, sie bekämpften sich teils bis aufs Blut. Vergangenes Jahr hatte das Landgericht Konstanz sechs Männer nach einem Angriff zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt, zwei Angeklagte kamen mit einer Bewährungsstrafe davon. Sie wurden wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.