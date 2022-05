Großes Springturnier hat begonnen

In Rohrdorf bei Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) hat am Donnerstag das Große Springturnier des Rohrdorfer Reit- und Fahrvereins begonnen. Rund 660 Pferde und 250 Reiterinnen und Reiter sind am Start. Das Springturnier sei zum ersten Mal mit der hochkarätigen Klasse "S mit zwei Sternen" ausgeschrieben, um Profi-Reiter aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und der Schweiz anzulocken, so der Verein. Bei der Disziplin müssen Reiter und Pferd in der Halle neun Hindernisse, im Freien zehn, überspringen. Die Sprunghöhe liegt bei bis zu 1,50 Metern. Der fast 100 Jahre alte Reit- und Fahrverein veranstaltet das große Springturner seit 1992.