Die Briefwahl ist in den großen Städten der Region bei dieser Bundestagswahl sehr gefragt. Das zeigen aktuelle Zahlen aus Konstanz, Friedrichshafen, Ravensburg und Biberach.

Wer am Wahlsonntag nicht ins Wahllokal geht, wählt per Brief. Aktuelle Zahlen zeigen, das Interesse an Briefwahl in der Region Bodensee-Oberschwaben ist groß. Die Frist zur Abgabe der Wahlbriefe endet am Donnerstag.

Rund 7.500 Menschen haben in Biberach Briefwahl beantragt. Das sind weniger als im Corona-Wahljahr 2021, aber deutlich mehr als 2017. Tendenziell steige die Nachfrage nach Briefwahl. "Das Briefwahlaufkommen hatte bis letztes Jahr bei Wahlen immer zugenommen", so Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach. Diesen Trend beobachtet auch die Stadt Ravensburg. Etwa 11.100 Menschen wollten dort dieses Mal per Brief ihre Stimme abgeben. 2017 waren es noch rund 8.300.

Konstanz ist Hochburg der Briefwähler und Briefwählerinnen

Besonders hoch ist der Anteil der Briefwähler und Briefwählerinnen in Konstanz. Laut Stadt haben rund 29.700 Menschen Briefwahl beantragt. Das ist fast die Hälfte aller Stimmberechtigten. Die Stadt Friedrichshafen hat bisher rund 11.500 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Ihre Zahlen zeigen aber: Nicht jeder, der Briefwahl beantragt, gibt die Stimme dann auch per Post ab.

Briefwahl-Frist verpasst? Diese Alternative gibt es:

Briefwählerinnen und Briefwähler müssen sich beeilen. Die Post garantiert eine pünktliche Zustellung nur dann, wenn die Wahlbriefe für die Bundestagswahl bis spätestens Donnerstag (20. Februar) in einen Briefkasten eingeworfen werden. Wer verpasst hat, seine Unterlagen am Donnerstag abzuschicken, ist nicht von der Wahl ausgeschlossen. Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen auch persönlich am Wahllokal, dessen Adresse auf dem Umschlag angegeben ist, abgeben. Die Wahlbriefe mit den ausgefüllten Stimmzetteln müssen spätestens am Sonntag - dem Wahltag - bis 18.00 Uhr eingegangen sein.