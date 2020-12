In den geöffneten Skigebieten in Österreich hat es am Wochenende teils großen Andrang gegeben. In Damüls in Vorarlberg kam es am Samstag an der Talstation zu einer großen Menschenansammlung, die aufgelöst werden musste. Wie der Chef der Vorarlberger Seilbahnen, Andreas Gapp, gegenüber der ARD sagte, sei das Gedränge wegen Schneemangels in benachbarten Skigebieten entstanden. Deshalb hätten sich die Gästeströme nach Damüls verlagert. Man habe die Konzepte angepasst, hieß es weiter. Insgesamt würden die Corona-Regeln in den Skigebieten eingehalten, dazu gehört das Tragen einer FFP2-Maske.