In Singen (Kreis Konstanz) hat es am Samstag einen Großeinsatz der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegeben. Laut Polizei hatte ein Hausbewohner über die Sozialen Medien angekündigt, in seiner Wohnung Gas anzuzünden. Mehrere Nachbargebäude wurden daraufhin evakuiert und der Gasanschluss abgestellt. Der Polizei gelang es, mit dem Mann zu sprechen. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.