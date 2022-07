Schachtel löst Großeinsatz an Synagoge aus

An der Konstanzer Synagoge hat es am Freitag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Sicherheitsmitarbeiter einen bislang unbekannten Radfahrer dabei beobachtet, wie er an einem Fenster der Synagoge eine Schachtel ablegte und anschließend davonfuhr. Aufgrund der unklaren Gefahrensituation wurden die Synagoge und umliegende Gebäude vorsorglich geräumt und eine weiträumige Absperrung veranlasst. Entschärfer des Landeskriminalamts durchleuchteten die Schachtel und gaben Entwarnung. In dem Paket befanden sich lediglich handelsübliche Kerzen.