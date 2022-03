Heftige Schlägerei mit einem Schwerverletzten in Singen

Eine heftige Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen hat am Dienstag in Singen (Kreis Konstanz) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am frühen Abend zwischen 20 und 30 junge Menschen in der Innenstadt von Singen geprügelt, warum genau war zunächst unklar. Zehn der Beteiligten seien verletzt worden, einer davon schwer, sagte ein Polizeisprecher. Ob Waffen im Spiel waren, müsse noch ermittelt werden.

Einzelne Beteiligte vorläufig festgenommen

Beim Eintreffen der Streifenwagen hätten sich die Beteiligten zunächst in angrenzende Straßen geflüchtet und sich dort weiter attackiert, hieß es. Hintergrund könnten Streitigkeiten zweier verfeindeter Familienclans sein, wie der Sprecher weiter sagte. Die Polizei setzte am Dienstagabend mehr Streifen in Singen ein, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Clans in Singen

Schon seit Jahren sind in Singen zwei syrische Clans verfeindet, sie bekämpften sich teils bis aufs Blut. Vergangenes Jahr hatte das Landgericht Konstanz sechs Männer nach einem Angriff zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt, zwei Angeklagte kamen mit einer Bewährungsstrafe davon. Sie wurden wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Aus Platzgründen fand die Verhandlung damals nicht in Konstanz, sondern im Hochsicherheitsgericht in Stuttgart-Stammheim statt.

Angriff im Dezember 2020 sorgte für großes Aufsehen

Es war "ein äußerst brutaler Überfall", sagte der Vorsitzende Richter im vergangenen Jahr. Mit "einer Skrupellosigkeit" seien die acht Angeklagten auf die verfeindete Familie losgegangen - mitten am Tag, in aller Öffentlichkeit. Ein Mann erlitt bei dem Angriff im Dezember 2020 erhebliche Schnittverletzungen. Wegen des großen Blutverlusts sei er "in eine lebensgefährliche Situation gekommen", erklärte der Vorsitzende Richter.

Das Gericht bewertete den Übergriff als zielgerichtete Gruppentat. Die Vorbereitungen liefen demnach über einen Chat, die Angeklagten seien planmäßig und arbeitsteilig vorgegangen. Vermutlich handelte es sich um eine Racheaktion für eine Schlägerei wenige Tage zuvor, die Fehde soll seit Jahren andauern. Kurz nach der Tat wurden die Männer festgenommen und kamen in Untersuchungshaft.