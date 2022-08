Großbrand in Singen

In Singen (Kreis Konstanz) hat es für die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen einen Großeinsatz gegeben. Eine Scheune brannte komplett nieder.

Am frühen Samstagmorgen ist in Singen ein Großbrand ausgebrochen. Eine Scheune wurde komplett zerstört, so Feuerwehrsprecher Mario Dutzi gegenüber dem SWR. Das Feuer griff auf ein angebautes Wohnhaus über, dessen Dachstuhl brannte ebenfalls ab. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Zudem wurden zwei weitere Wohnhäuser in der Nähe beschädigt. Man hätte in letzter Sekunde verhindern können, dass auch sie in Vollbrand geraten, so Dutzi.

Eine Rauchsäule steigt am Samstagmorgen in den Himmel auf. Pressestelle Feuerwehr Singen Bild in Detailansicht öffnen Eine Scheune brannte komplett ab. Weitere Häuser wurden beschädigt. Pressestelle Feuerwehr Singen Bild in Detailansicht öffnen Das Ausmaß des Feuers war erst am Samstagvormittag richtig zu sehen. Pressestelle Feuerwehr Singen Bild in Detailansicht öffnen Die Feuerwehr Singen löschte das Feuer mit einem Großaufgebot. Pressestelle Feuerwehr Singen Bild in Detailansicht öffnen

Nachbarn hatten Feuer bemerkt – Hausbewohner unverletzt

Nachbarn hatten der Feuerwehr den Brand am frühen Samstagmorgen gemeldet. Der Bewohner des Hauses wurde rechtzeitig geweckt und konnte das Haus unverletzt verlassen. Die Brandursache ist noch vollkommen unklar. Die Polizei schätzt den Schaden allein an der niedergebrannten Scheune auf rund 500.000 Euro. Der Schaden an den anderen Häusern müsse noch ermittelt werden, so Dutzi. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.