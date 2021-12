per Mail teilen

Mit einem Großeinsatz von Bundespolizei, Mitgliedern der Wasserrettung und einem Hubschrauber ist am Vormittag in Wolfurt (Vorarlberg) nach einem mutmaßlich Ertrunkenen in der Bregenzer Ach gesucht worden. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, dass sich eine Person im Wasser befinden würde. Da die Suchaktion ergebnislos verlief, vermutet die Polizei, dass es sich um einen Fischer handelte. Die betreffende Stelle sei aufgrund des seichten Wasserstandes als Fischergebiet bekannt.