Große Suchaktion nach jugendlichem Partygänger

Bei Isny (Kreis Ravensburg) hat in der Nacht auf Sonntag ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach einem 17-Jährigen gesucht. Der Jugendliche aus der Gemarkung Leutkirch war nach Angaben der Polizei auf einer Party im Weiler Gumpeltshofen und hatte telefonisch seine Mutter gebeten, ihn abzuholen. Nachdem der Jugendliche nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, suchte die Mutter zunächst vergeblich selbst nach ihrem Sohn und verständigte schließlich die Polizei. In einer großangelegten Suchaktion mit Polizei, Feuerwehr, DRK, Suchhunden, der Bergwacht und einem Polizeihubschrauber wurde der junge Mann Stunden später mit leichten Unterkühlungen in einem Weiler rund zwei Kilometer entfernt von der Party gefunden. Vermutlich, so die Polizei, hatte sich der alkoholisierte Jugendliche auf dem Weg zum Treffpunkt mit seiner Mutter verlaufen.

Anmerkung: Zuvor hatte die Polizei gemeldet, dass der Jugendliche sechs Kilometer entfernt von der Party gefunden wurde.