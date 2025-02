Narretei und Bundestagswahl das geht zusammen: Am Sonntag finden parallel zur Wahl in der Region Bodensee-Oberschwaben große Narrensprünge statt. Es gibt sogar mehrere Jubiläen.

Die Bundestagswahl fällt in diesem Jahr in die Fastnachtszeit. Das hat mancherorts Raumnot mit sich gebracht. Rathäuser, Turnhallen und andere öffentliche Gebäude, in denen sich die Narren vor den Umzügen versammeln, sind teilweise zu Wahllokalen umfunktioniert. Doch die meisten Narren arrangieren sich mit den Gemeinden so, dass beides funktioniert. Deswegen finden in Oberschwaben und am Bodensee auch am Tag der Bundestagswahl große Narrensprünge statt.

4.000 Närrinnen und Narren in Ostrach erwartet

Die Bauze-Meck-Zunft aus Ostrach (Kreis Sigmaringen) feiert bereits seit Freitag das 67. Treffen der Narrenbruderschaft OHA. OHA steht für die Orte Ostrach, Herbertingen und Altshausen. Zum Narrensprung am Sonntag werden 4.000 Hästrägerinnen und Hästräger von Zünften aus Baden, Württemberg und Hohenzollern erwartet. Die Wahllokale seien trotzdem gut erreichbar, heißt es von der Gemeinde Ostrach. Für vom fastnächtlichen Treiben betroffenen Wahllokale werden Umleitungen ausgeschildert .

Fastnacht und Wahl: Großer Umzug in Eberhardzell

Zum Narrensprung nach Eberhardzell (Kreis Biberach) werden 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Damit der Umzug der Narrenzunft "Zeller Schwarze Katz" parallel zu der Bundestagswahl stattfinden kann, hat es im Vorfeld intensive Abstimmungen der Narren mit der Gemeindeverwaltung und dem Landratsamt gegeben. Gemeinsam hätten sie Lösungen gefunden, so dass die Wahllokale für die Wählerinnen und Wähler gut zugänglich blieben, heißt es.

Narrengilde Schussentäler aus Reute mit großem Festumzug

Mit etwa 3.500 Maskenträgerinnen und Maskenträgern rechnet die Narrengilde Schussentäler aus Reute (Kreis Ravensburg) am Sonntag. 72 Gruppen hat die Narrenzunft zur Feier ihrer beiden Jubiläen eingeladen: 40 Jahre Narrenlied und 50 Jahre blaues Häs .

Um den Wählerinnen und Wählern am Sonntag nicht zu sehr in die Quere zu kommen, ist die Aufstellung der Gruppen vor dem Umzug an einen anderen Platz verlegt worden. Die beiden Wahllokale in der Durlesbachschule sind zudem in das Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren umgezogen. Auch im nahegelegenen Bad Waldsee war eine Verlegung der Wahllokale nötig .

Nur alle zwei Jahre: "Wagenfasnet" in Nonnenhorn

In Nonnenhorn (Kreis Lindau) findet am Sonntag die "Wagenfasnet " statt. Seit gut 100 Jahren werden dabei lustige und ernste Themen auf die Schippe genommen. Die Themenwagen werden von rund 30 Zünften gestaltet. Bis zu tausend Maskenträgerinnen und Maskenträgern aus der Bodenseeregion begleiten sie durch die Straßen. Die besondere Fastnacht in Nonnenhorn gibt es nur alle zwei Jahre - nachweislich bereits seit den 1920er-Jahren. Sie wir auch in diesem Jahr abgehalten - parallel zur Bundestagswahl.