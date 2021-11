Große Landesausstellung kommt nach Stuttgart und Bad Schussenried

per Mail teilen

Das Landesmuseum Württemberg plant eine Große Landesausstellung zum 500. Jahrestag des Bauernkrieges. Sie soll 2024 und 2025 in Stuttgart und in Bad Schussenried zu sehen sein.

Die Große Landesausstellung soll im Herbst 2024 zunächst im Alten Schloss in Stuttgart beginnen. Im Sommer 2025 soll sie ins Kloster Bad Schussenried (Kreis Biberach) weiterziehen. Auch Weingarten (Kreis Ravensburg) hatte sich als möglicher Standort für die Ausstellung beworben, den Zuschlag für Oberschwaben bekam nun aber Bad Schussenried.

Bauern forderten mehr Rechte und Aufhebung der Leibeigenschaft

Im Bauernkrieg protestierte die Landbevölkerung im Südwesten gegen Unterdrückung und Leibeigenschaft. Die Bauern bewaffneten sich und überfielen unter anderem das Kloster Schussenried. Oberschwaben gehörte dabei zum Kerngebiet der Bauernkriege. Im nahen Memmingen wurden die berühmten "Zwölf Bauernartikel" erklärt, die unter anderem die Abschaffung der Leibeigenschaft forderten. In Weingarten wurde der sogenannte "Vertrag von Weingarten" geschlossen, er beendete im April 1525 im oberschwäbischen Raum den Bauernkrieg.

In Stuttgart wurde die Regierung des Herzogtums Württembergs zeitweise vertreiben. Wie die Aufstände verliefen und schließlich niedergeschlagen wurden, das wird in der Großen Landesausstellung geschildert.

Landrat zufrieden mit der Entscheidung für Kreis Biberach

Der Biberacher Landrat Heiko Schmid (Freie Wähler) freut sich sehr, dass die Große Landesausstellung im Kloster Schussenried zu Gast sein wird: "Es gibt nicht viele historische Momente, in denen Oberschwaben auf die europäische Bühne trat. Es ist deshalb sehr richtig, dass die Große Landesausstellung nicht alleine in Stuttgart zu sehen sein wird", so Schmid.

Auch Baden-Württembergs Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) sieht den 500. Jahrestag der Bauernkriege als bedeutendes Ereignis in der Geschichte, das angemessen gewürdigt werden sollte.

"Die Themen Freiheit und Gerechtigkeit sind auch heute noch aktuell."

"Ich bin sicher, dass es dem Landesmuseum Württemberg gelingen wird, den Bogen in die Gegenwart auf anschauliche und einnehmende Weise zu spannen", so Olschowski weiter.

Eine Große Landesausstellung wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die Ausstellungen sind überregional beachtete Großprojekte, die entweder Themen zu Kultur und Geschichte des Landes behandeln oder einen besonderen Landesbezug haben. Große Landesausstellungen in diesem Jahr sind die Schauen "Globalisierung der Natur – am Oberrhein trifft sich die Welt" im Karlsruher Naturkundemuseum, "Anthropozän – das Zeitalter des Menschen" im Stuttgarter Naturkundemuseum und "Arbeit und Migration im deutschen Südwesten" im Technoseum in Mannheim.