per Mail teilen

Der Bussen im Kreis Biberach hat in der Vor- und Frühgeschichte eine viel größere Rolle gespielt als bisher angenommen. Darauf deuten Grabungen auf dem "Heiligen Berg Oberschwabens" hin.

Das Landesamt für Denkmalpflege fand Hinweise, dass der knapp 800 Meter hohe Berg vorübergehend auch Machtsitz der Herrscher der Heuneburg war. Rund 460 Kilogramm Fundmaterial haben die Archäologen seit 2019 auf dem Bussen ausgegraben: darunter Ziegel, Tierknochen, Ofenkacheln, Keramik und Glas. Und aus ihnen schließen Experten, dass es ein Wechselspiel zwischen dem Bussen und der 13 Kilometer entfernten Heuneburg gab.

Fundstücke aus verschiedener Zeit aus Keramik, Knochen und Metall aus der Grabungsfläche am Bussen. Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart/Bild: Yvonne Mühleis

Machtsitz verlagert sich auf den Bussen

Der Machtsitz der Kelten sei zwischen 1600 und 1100 vor Christus ein überregionales Zentrum gewesen. Von der entwickelten "Urnenfelderzeit" bis um 620 vor Christus verlagerte sich das Zentrum dann offenbar auf den Bussen, um danach bis etwa 450 vor Christus wieder auf die Heuneburg (Kreis Sigmaringen) zu wechseln.

Forschung steht noch am Anfang

Warum die Kelten auf dem Berg Bussen residierten, um dann wieder zur Heuneburg zurückzukehren, ist noch unklar. Die Forschung stehe ganz am Anfang, so das Landesamt für Denkmalpflege. Sicher aber sei, dass der Bussen für die Region zwischen Bodensee und Schwäbischer Alb in der vor- und frühgeschichtlichen Zeit eine bedeutende Rolle gespielt habe.

Funde werden ausgewertet

Nach Abschluss der archäologischen Untersuchungen auf dem Bussen werden nun die Grabungsdaten und zahlreichen Funde ausgewertet. Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Langfristprojekts wird jetzt zunächst im näheren Umfeld der Heuneburg - in der Außensiedlung - weitergeforscht.