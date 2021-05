Die Ereignisse rund um den Bauernkrieg von 1525 im Südwesten wird im Jahr 2025 Thema einer Großen Landesausstellung sein. Sie soll nach dem Vorschlag des federführenden Landesmuseums Württemberg 2024 erst in Stuttgart und 2025 dann in Oberschwaben gezeigt werden. Oberschwaben gehört zum Kerngebiet der Bauernkriege, deshalb soll die Landesausstellung auch dort gezeigt werden, so Astrid Pellengahr vom Landesmuseum Württemberg. In Oberschwaben prüfe man verschiedene Standorte, unter anderem das Kloster Bad Schussenried (Kreis Biberach) und das leerstehende Kloster auf dem Martinsberg in Weingarten (Foto, Kreis Ravensburg). Eine Entscheidung soll Ende des Jahres fallen.