Rund 9.000 Menschen haben am Sonntag in Bregenz gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert, laut Polizei größtenteils friedlich. Wie der ORF meldet, trafen sich bereits am Samstagabend Menschen zu einer Anti-Corona-Demonstration am Rhein, unter anderem in Lustenau, Koblach und Meiningen. In Lindau demonstrierten ebenfalls am Samstag laut Polizeiangaben rund 600 Menschen gegen die Impfpflicht.