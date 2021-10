In Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen haben am Samstag tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Nach Angaben der Kantonspolizei kamen rund 3.000 Menschen zusammen. Es blieb friedlich. In der Schweiz sind bislang 61,52 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft - in vielen anderen Ländern Europas sind es bereits deutlich mehr.