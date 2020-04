Zu einem Großbrand kam es am Samstagabend im Naturschutzgebiet Eriskircher Ried im Bodenseekreis. Über 1.500 Quadratmeter ökologisch wertvolle Rieswiesenflächen wurden Raub der Flammen, so die Polizei. Die angrenzenden Schilfflächen seien aber von dem Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. In der Zeit zwischen 19.50 Uhr und 22.05 Uhr, dem Schwerpunkt der Löscharbeiten, kam es auch zu Verzögerungen im Bahnverkehr. Die am Eriskircher Ried vorbeiführende Bodensee-Gürtelbahn musste in diesem Zeitraum gesperrt werden. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung als Ursache. Zeugenaussagen berichten von mehreren Jugendlichen, die vor dem Ausbruch des Großbrandes ein Lagerfeuer auf den Riedwiesen angezündet hätten.