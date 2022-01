Großbrand in Industriepark

Auf dem Kunert-Areal in Rankweil in Vorarlberg ist es eine halbe Stunde nach Jahresbeginn zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer breitete sich laut Polizei in einem offenen Paletten-Lager aus und griff auf weitere Hallen des Industrieparks über. Teilweise lagerten dort hochentzündliche und schwer löschbare Materialien und Chemikalien, weshalb sich die Löscharbeiten als gefährlich und schwierig gestalteten. Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch waren insgesamt rund 400 Feuerwehrleute mit 50 Einsatzwagen vor Ort, außerdem rund 30 Rettungskräfte. Drei Feuerwehrmänner wurden leicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, ebenso wie die Schadenshöhe.