Rauch im Cockpit: Großeinsatz am Bodensee-Airport in Friedrichshafen

Polizei und Rettungskräfte rückten am Samstag zu einem Großeinsatz an den Flughafen nach Friedrichshafen aus. Hintergrund war ein Zwischenfall in einer Maschine aus London.

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist am Samstagnachmittag Großalarm ausgelöst worden. Wie der Flughafen am Abend mitteilte, habe ein Flugzeug der Fluggesellschaft "easyJet" der Flugsicherung Rauch im Cockpit gemeldet.

Der Flug kam den Angaben der Polizei Ravensburg zufolge aus London-Gatwick und sollte in Innsbruck landen, musste aber aufgrund der dortigen Wetterverhältnisse nach Friedrichshafen ausweichen. Die Landung in Friedrichshafen erfolgte demnach ohne weitere Probleme kurz nach 17 Uhr. An Bord waren 146 Passagiere und sechs Crewmitglieder.

Rauch im Cockpit als Ursache für Zwischenfall

Es gab laut Mitteilung des Flughafens keine Verletzten und auch keinen Sachschaden. Die Ursache für die Wahrnehmung im Cockpit ist bislang unbekannt, das Flugzeug wird laut Polizei einer Untersuchung unterzogen.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren rund um den Bodensee-Airport im Einsatz Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren

Neben der Flughafen-Feuerwehr wurden Einsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinden alarmiert. Die Polizei spricht von etwa 150 Einsatzkräften von Feuerwehr und THW und 120 vom Rettungsdienst. Die Polizei hatte laut eigener Aussage 14 Beamte im Einsatz.

Die Passagiere wurden zunächst im Flughafengebäude betreut und anschließend mit Reisebussen nach Innsbruck weiterbefördert.