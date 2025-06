Größte Segelregatta am Bodensee: RUND UM startet vor Lindau

per Mail teilen

Auf dem Bodensee vor Lindau startet am Freitagnachmittag die 74. Segelregatta RUND UM. Sie gilt als größte am Bodensee. Für den Kurs rund um den Bodensee haben die Crews gut 25 Stunden Zeit.

Die nach Veranstalterangaben größte Segelregatta am Bodensee startet am Freitagnachmittag vor Lindau. Zur 74. RUND UM sind mehr als 250 Boote aus dem In- und Ausland gemeldet. Das sind etwas weniger als im vergangenen Jahr. Um Punkt 16 Uhr werden die ersten Segelboote über die Startlinie gehen. Es sind die schnellsten Boote, darunter sieben große Katamarane.

RUND UM - größte Nachtregatta am Bodensee

Die Regatta-Crews haben für die rund 100 Kilometer lange Regatta über Romanshorn, Konstanz und Überlingen zurück nach Lindau bis Samstagabend Zeit. Die kleineren Boote gehen in zwei Gruppen jeweils mit einer Viertelstunde Abstand an den Start und segeln einen verkürzten Kurs. Laut dem Lindau Segler-Club (LSC), der die RUND UM mit 120 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisiert, ist sie eine der letzten Nachtregatten Europas.

Was ist die RUND UM? Die Segelregatta RUND UM ist die einzige Regatta am Bodensee, die über Nacht stattfindet. Erstmals durchgeführt wurde sie im Jahr 1951. Veranstalter ist der Lindauer Segler-Club (LSC). Die großen und leistungsstarken Boote segeln rund 100 Kilometer im Uhrzeigersinn um den Bodensee: von Lindau über Romanshorn nach Eichhorn bei Konstanz, Überlingen und zurück nach Lindau. Kleinere Boote segeln direkt von Eichhorn zurück nach Lindau. Die Regatta endet nach gut 25 Stunden, am Samstagabend um 18 Uhr.

Im vergangenen Jahr fand die RUND UM bei Dauerregen und kaltem Wind statt. Von den ursprünglich angemeldeten 270 Segelbooten kamen nur knapp 100 ins Ziel. Viele Mannschaften gaben vorzeitig auf. Zum ersten Mal war eine Frau die Schnellste der Regatta, Gloria Mang. Mangs Mitsegler Fritz Trippolt sprach von "brutalen" Bedingungen. Insgesamt waren acht Katamarane gemeldet, nur Mang erreichte das Ziel.

Livestream im Internet, auf Facebook und im LSC-Hafen

Die RUND UM hat strenge Vorgaben: So müssen auf jedem Boot mindestens drei Segelnde sein. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Die Boote dürfen nicht kleiner als 6,50 Meter Länge sein. Die großen Katamarane müssen ein Begleitboot haben. Wie die einzelnen Boote abschneiden, kann als Livestream auf Bildschirmen im Lindauer Hafen, in Sozialen Medien und im Internet verfolgt werden . Denn jedes Boot hat einen Tracker an Bord.