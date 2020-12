Der Gemeinderat von Langenenslingen im Landkreis Biberach hat die Aufstellung einer riesigen Photovoltaikanlage beschlossen. Es soll die größte Anlage in Baden-Württemberg werden.

Die Anlage soll so groß wie 80 Fußballplätze werden. Nach Berechnungen des Energieversorgers EnBW, der die Anlage betreiben will, kann sie 19.000 Haushalte oder 70.000 Personen mit Strom versorgen. Sie werde viermal so groß sein wie die bisher größte Photovoltaikanlage Baden-Württembergs und gehöre in Deutschland zu den Top Ten. Mit der Zustimmung des Gemeinderates kann nun das Bebauungsverfahren beginnen.

Der Gemeinderat von Langenenslingen hat dem Bau der Photovoltaikanlage zugestimmt (Symbolfoto) dpa Bildfunk Jens Büttner/dpa (Sujetbild)

Anlage von Wald umgeben

Die Module sollen auf 80 Hektar landwirtschaftlicher Fläche aufgestellt werden. Eine weithin sichtbare Verschandelung der Landschaft sei nicht zu befürchten, sagt der Langenenslinger Bürgermeister Andreas Schneider (parteilos). Die Anlage werde auf drei Seiten von Wald begrenzt, auf der vierten von Gehölzen. Sollte der Gemeinderat zustimmen, wird das Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Mit der Inbetriebnahme, sagte ein Sprecher der EnBW, sei frühestens ab Mitte 2022 zu rechnen.