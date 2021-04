Der Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen, der die beiden Nachbarstädte nach der coronabedingten Grenzschließung über Wochen trennte, geht in die Geschichte ein: Ein Stück Zaun wurde am Dienstag dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart übergeben.

Er hat Paare getrennt, Familien, Freunde - der provisorische Grenzzaun auf dem Areal Klein-Venedig in Konstanz. Mitten auf einer Wiese, wo seit Jahren Kunstwerke eine offene Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz markieren, war zwischen März und Mitte Mai kein Durchkommen mehr. Zur Erinnerung an diese Zeit übergab der Konstanzer Landrat Zeno Danner (parteilos) gemeinsam mit dem Konstanzer Kreisarchivar Friedemann Scheck am Dienstag Teile des Zauns an Paula Lutum-Lenger, Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart. Das geschichtsträchtige Museumsstück trägt die Aufschrift "Kreuztanz" - eine Wortschöpfung, die zeigen soll, dass die beiden Städte Kreuzlingen (CH) und Konstanz (D) zusammengehören.

Doppelter Zaun, um Abstand zu wahren

Quasi über Nacht hatten die deutschen Behörden im März den Zaun hochziehen lassen, um der Ausbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten. Für viele Familien, Freunde und Liebespaare eine Tragödie. Sie fingen an, sich am Zaun zu treffen, Paare tauschten durch die Stahlgitter hindurch Küsse aus und hielten Händchen. Doch damit war bald Schluss. Um die Abstandsregeln zu gewährleisten, errichtete kurze Zeit später auch die Schweiz einen Zaun. Zwischen den beiden Zäunen befand sich ein zwei Meter breiter Sicherheitsstreifen. Keine Chance mehr, Zärtlichkeiten auszutauschen.

Fliegende Schokohasen und Zaunkonzerte

Der doppelte Metallzaun machte schnell Schlagzeilen, weil es täglich zu herzzerreißenden Begegnungen von Liebenden am Zaun kam. Und Not machte die Menschen erfinderisch: Picknickdecken wurden am Zaun aufgeschlagen, Geburtstagsständchen gespielt, an Ostern warfen Großeltern ihren Enkeln Schokohasen über den Zaun. Doch erst Mitte Mai wurde das Hindernis im Zuge von Lockerungen wieder abgebaut, einen weiteren Monat später öffneten dann die Grenzen zwischen der Schweiz und Deutschland.

Zaun ist regionale Zeitgeschichte

Dass wieder Barrieren zwischen den befreundeten Nachbarländern existierten, dass zwei Städte, die miteinander verwachsen sind, getrennt wurden - das wird als ein Stück außergewöhnliche regionale Zeitgeschichte bewertet. Und um die Erinnerung daran zu wahren, nimmt das Haus der Geschichte Baden-Württemberg jetzt ein Stück Zaun in seine Sammlung auf.