Das Bundesinnenministerium hat die vorübergehenden Einreisebeschränkungen an den Grenzen zur Schweiz, Österreich und zu Frankreich für Familien gelockert. Doch das ist nicht bei den Bundespolizisten vor Ort angekommen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gelten schon seit einer Woche für die aktuellen Einreisebeschränkungen Ausnahme-Regelungen für Familien. An den Grenzen in Konstanz und Lindau wusste die Bundespolizei am Freitag aber noch nicht Bescheid. Es sei keine offizielle Verfügung eingegangen, so die Sprecherin der Bundespolizei Kempten, die für den Kreis Lindau zuständig ist.

Südbadische Abgeordnete setzten sich für Ausnahmen ein

Wie der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) dem SWR sagte, sei eine Verfügung unterwegs und sollte noch am Freitag eingehen. Jung und seine beiden südbadischen Kollegen, Felix Schreiner (CDU) aus Waldshut und Armin Schuster (CDU) aus Lörrach, hatten sich für Lockerungen eingesetzt.

Demnach dürfen durch Grenzen getrennte Familienmitglieder sich wieder besuchen. Sie müssen die Bundespolizei informieren, dass sie über die Grenze möchten.

Familien können sich wieder sehen

So kann das eigene, vom jeweiligen Elternteil getrennt lebende, minderjährige Kind, ohne Angabe von Gründen besucht werden. Auch wer älteren Familienangehörigen beistehen will, kommt über die Grenze, selbst wenn diese nicht krank sind. Uneingeschränkt ermöglicht ist der Besuch von Ehepartnern und eingetragenen Lebenspartnern.

Lebenspartnerschaften ohne Trauschein sollen mangels "brauchbarer Nachvollziehbarkeit" grundsätzlich kein "triftiger Grund" für eine Einreise sein. Aber auch hier kann jetzt nach dem Ermessen und den Umständen des jeweiligen Falls eine Einreise gestattet werden.

Details des Erlasses noch unklar

Völlig unklar ist, wie ein solches Paar den Nachweis bringen soll, dass es zusammengehört. Nach SWR-Informationen sammelten sich bereits an den Grenzübergängen nach Deutschland Menschen, die gerne über die Grenzen wollten, die aber von der Bundespolizei zurückgewiesen wurden.

Ausnahmen bisher nur für Pendler und Warenverkehr

Bislang waren Ausnahmen nur für Pendler und den Warenverkehr eindeutig gestattet, über Ausnahmen "aus triftigen Gründen" entschied im Einzelfall die Bundespolizei. Die neuen Regelungen entsprechen nun den Präzisierungen, die der Schweizer Bundesrat zuvor bereits erlassen hatte.

Grenzöffnung auch zu Frankreich gefordert

Der Deutsch-Französische Ausschuss für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit empfiehlt den Regierungen in Paris und Berlin, sobald wie möglich eine Öffnung der deutsch-französischen Grenzen in die Wege zu leiten. In dem Ausschuss sitzen Politikerinnen und Politiker, die selbst Grenzgänger sind oder waren.