Seit acht Uhr am Montagmorgen wird an den Grenzen zur Schweiz und Österreich verschärft kontrolliert. Die von Bundesinnenminister Seehofer angeordneten Grenzkontrollen haben am Bodensee erste Auswirkungen.

Grenzkontrollen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz Grenzkontrollen am kleinen Grenzübergang zwischen Lindau und Hörbranz am Montagmorgen. Seit Montagmittag ist der Übergang geschlossen. SWR Isabel Heine Ohne triftigen Grund ist die Fahrt von Österreich nach Deutschland nicht mehr erlaubt. SWR Isabel Heine Großes Aufgebot an Einsatzkräften am Autobahn-Zoll zwischen Konstanz und Kreuzlingen. SWR Thomas Wagner Lange Lastwagenstaus am Montagmorgen vor dem Grenzübergang in die Schweiz. Der Warenverkehr soll die Grenze weiterhin passieren dürfen. SWR H. Eichenhofer Am kleinen Grenzübergang Konstanz-Tägerwilen war um acht Uhr morgens wenig Verkehr. Eine Dame, die ihre Hunde wie jeden Tag im Tägermoos Gassi führen wollte, wurde von den Beamten wieder zurückgeschickt. SWR H. Eichenhofer Nach und nach werden alle kleinen Grenzübergänge geschlossen. Der Übergang Konstanz-Tägerwilen ist seit Montagmittag komplett geschlossen. SWR Eichenhofer