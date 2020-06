Kommende Woche werden die coronabedingten Kontrollen an den Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz eingestellt. Allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das sorgt in der Grenzregion für Verwirrung.

Der Grund für die unterschiedlichen Zeitpunkte der Grenzöffnungen: Deutschland und die Schweiz haben unterschiedliche Regelungen. In Deutschland werden die Kontrollen mit Ablauf des 15. Juni eingestellt. Also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Offiziell dürfen Schweizer also erst am Dienstag wieder ohne triftigen Grund nach Deutschland einreisen.

Schweiz öffnet bereits am Montagmorgen

Der Schweizer Bundesrat hat festgelegt, dass die Grenzkontrollen zum 15. Juni ausgesetzt werden. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Deutsche dürfen also ab montagfrüh wieder einen Ausflug in die Schweiz machen, etwa in die Berge.

Deutsche Kontrollen werden bereits am Wochenende runtergefahren

In der Praxis gibt es allerdings durchaus Signale, dass auch in Deutschland bereits am Montag auf Grenzkontrollen verzichtet wird. Ab dem Wochenende sollen die Grenzkontrollen schleichend zurückgefahren werden, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. In den vergangenen vier Wochen wurde an den Grenzen ohnehin nur noch stichprobenartig kontrolliert.

Einreise nach Österreich schon seit rund einer Woche möglich

Von Deutschland nach Österreich einzureisen, wie etwa am Grenzübergang Lindau-Hörbranz, ist schon seit über einer Woche wieder möglich. Österreicher, die nach Deutschland wollen, dürfen das auch erst mit Ablauf des 15. Juni.