Die Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz, beispielsweise in Konstanz, sind seit Mitternacht wieder in beiden Richtungen offen. Seit März waren wegen der Corona-Pandemie die Grenzen geschlossen.

Nach rund drei Monaten rollt der Verkehr wieder ohne Einschränkungen am großen Autobahn-Grenzübergang Konstanz-Kreuzlingen. Am Morgen waren bereits keine Bundespolizisten mehr zu sehen. Die ständigen Kontrollen sind sowohl auf deutscher wie auf Schweizer Seite aufgehoben. Nach Verwirrungen über den Zeitpunkt der deutschen Grenzöffnung hatte Bundesinnenminister Seehofer am Wochenende angekündigt, zeitgleich mit der Schweiz die Kontrollen einzustellen.

Einzelhandel hofft auf Schweizer Kundschaft

Auch an den kleineren Grenzübergängen in der Stadt Konstanz, beispielsweise am Emmishofer Zoll, ist die Ein- und Ausreise seit Montag wieder für alle möglich - einen triftigen Grund braucht es nicht mehr. Vor allem die Einkaufstouristen aus der Schweiz werden in Konstanz sehnsüchtig erwartet. Einzelhandel und Gastronomie hatten in den vergangenen Wochen nach eigenem Bekunden hohe Umsatzeinbußen durch das Ausbleiben der Schweizer Kundschaft.