Umstrittener Neubau einer maroden Grenzbrücke über die Argen nimmt weitere Hürde

per Mail teilen

Der Neubau einer Grenzbrücke über die Obere Argen bei Argenbühl (Kreis Ravensburg) und die dafür nötige Verlegung der Anschlussstraßen hat eine weitere Hürde genommen. Das Regierungspräsidium Tübingen erließ die Planfeststellungsbeschlüsse. Die kleine, knapp 100 Jahre alte Grenzbrücke zwischen Baden-Württemberg und Bayern droht einzustürzen. Deshalb soll 50 Meter weiter eine neue, größere Brücke entstehen, die Straßen zur bisherigen Brücke will man verlegen. Doch das bringe mehr Lkw-Verkehr in das Argental im Allgäu, monieren Umweltschützer und eine Bürgerinitiative. Wollen die Gegner den Bau noch verhindern, müssten sie klagen. Bis Mitte März liegen die Beschlüsse und Pläne des Regierungspräsidiums in den betroffenen Gemeinden Argenbühl und Röthenbach öffentlich aus.