Nach Kritik von Sozialverbänden und Landtagsopposition wegen zu hoher Kosten für die verpflichtenden FFP2-Masken in Bayern will die bayerische Staatsregierung 2,5 Millionen kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung stellen. Im Kreis Lindau sollen 2.500 Menschen Gratis-Masken erhalten, teilte das Landratsamt mit. Sie sollen im Laufe der kommenden Woche an Empfänger von Sozialleistungen verschickt werden, fünf Masken seien pro Person vorgesehen. Ab kommenden Montag müssen in Bayern alle Menschen ab 15 Jahren in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen. Diese kostet zwischen zwei und vier Euro.