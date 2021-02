Mit einer Petition zur Schülerbeförderung haben sich in Gottmadingen (Kreis Konstanz) Eltern, Schüler, Lehrkräfte und Kommunalpolitiker an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gewandt. Die Initiatoren fordern Züge mit mehr Wagen auf der Bahnstrecke Schaffhausen-Gottmadingen-Singen. Außerdem solle der Verkehrsminister darauf drängen, dass die Bahn ihre Verträge erfüllt. Jeden Herbst und Winter gebe es Chaos an der Bahnsteigkante, weil die Bahn zu Stoßzeiten nicht den vereinbarten zweiten Wagen anhänge, so Gudrun Winkler, eine der Unterstützerinnen, gegenüber dem SWR.