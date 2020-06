Aufgrund der Corona-Pandemie können Christen auch das Pfingstfest nicht wie gewohnt feiern. Viele Kirchengemeinden in der Region bieten neben Gottesdiensten im Freien zum Beispiel auch Livestream-Übertragungen im Internet an. Aufgrund der Begrenzung der Besucherzahlen in der Kirche müssen sich Gemeindemitglieder der katholischen Kirchengemeinde in Stockach zum Pfingstgottesdienst vorher telefonisch anmelden.