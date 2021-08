Auf dem Golfplatz von Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) endet am Dienstag ein Golfturnier mit einem Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro. Nach Veranstalterangaben handelt es sich dabei um das am vierthöchsten dotierte Turnier dieses Jahres in Deutschland. Die meisten der 80 Teilnehmer sind Golflehrer aus ganz Deutschland, auch professionelle Turnierspieler sind dabei. Das beste Zweierteam gewinnt 10.000 Euro, das letztplatzierte bekommt noch 300 Euro. Der Betreiber will mit dem Turnier den Platz bundesweit bekannter zu machen und ein Ansporn für Kinder und Jugendlichen sein.