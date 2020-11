Im Naturschutzgebiet Wurzacher Ried (Kreis Ravensburg) ist ein Goldschakal nachgewiesen worden. Es ist das erste Mal in Baden-Württemberg, dass das scheue Tier länger an einem Ort ist.

Bereits seit Mai ist Experten bekannt, dass sich ein Goldschakal im Naturschutzgebiet Wurzacher Ried aufhält. Anfang November wurde ein weiteres Exemplar im Neckar-Odenwald Kreis entdeckt. Das bestätigte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA BW) gegenüber dem SWR.

Fotofallen lieferten den Beweis

Dass es sich in beiden Fällen um Goldschakale handelt, entnehmen die Experten Bildern, die mit Hilfe sogenannter Fotofallen entstanden, sowie Kot-Funden. Der Goldschakal gilt als sehr scheu, er gehört zur Gattung der Hunde und hat ein grau-gelb-golden gefärbtes Fell. Er ist größer als ein Fuchs, aber kleiner als ein Wolf. Goldschakale ernähren sich von Insekten und Mäusen genauso wie von Beeren.

Wer einen Goldschakal aus der Nähe sehen will, kann das im Zoo von Rheine im Münsterland. FVA BW

Möglicherweise wandert der Goldschakal weiter

Ein kürzlich in Nordrhein-Westfalen nachgewiesener Goldschakal soll Schafe gerissen haben. Für den Menschen bestehe keine Gefahr, sagt Horst Weisser, Leiter des Naturschutzzentrums Bad Wurzach. Es bleibe abzuwarten, ob der Wurzacher Goldschakal auch in einem möglicherweise harten Winter bleibt oder wieder abwandert.

Ursprünglich waren Goldschakale zwischen Südasien und Südosteuropa heimisch. 2018 und 2019 wurde der Goldschakal erstmals, aber nur kurzzeitig, in Baden-Württemberg beobachtet, ebenfalls in Bad Wurzach sowie im Kreis Reutlingen. Gesichtet wurden Exemplare auch in Bayern, in Graubünden und im Kanton St. Gallen.