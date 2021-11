"Goldener Biber" geht an österreichischen Spielfilm "Fuchs im Bau"

Der Spielfilm "Fuchs im Bau" des österreichischen Regisseurs Arman T. Riahi ist am Sonntagabend mit dem Hauptpreis, dem Goldenen Biber, ausgezeichnet worden.

Das Drama handelt von Lehrern und Schülern einer Klasse in einer Wiener Jugendstrafanstalt. Mitten im Leben lasse der Film viel Raum für eigene Gedanken und Interpretationen, so das Urteil der fünfköpfigen Jury. Der Autor und Regisseur inszeniere seine Figuren mit großer Nähe und Ehrlichkeit. Auch die Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugten laut einer Mitteilung. Trotz grauer Perspektivlosigkeit im Jugendknast werde von Hoffnung erzählt. "Fuchs im Bau" gewann außerdem den Sonderpreis für die beste Filmmusik.

Insgesamt zehn Preise plus ein "Ehrenbiber"

Insgesamt wurden zehn Preise verliehen. Der "Debüt-Biber" etwa ging an den Film "Nico" von Eline Gehring, "Vier - Ein Landkrimi" von Marie Kreutzer wurde als bester Fernsehfilm prämiert. Zum ersten Mal wurden gleich zwei Dokumentationen ausgezeichnet: "The Other Side Of The River" von Antonia Kilian und "Väter Unser" von Sophie Linnenbaum.

Die Schauspielerin Marianne Sägebrecht bekam für ihre Verdienste um den deutschen Film und die Biberacher Filmfestspiele den Ehrenbiber verliehen.

Publikum bei den Biberacher Filmfestspielen Presse Biberacher Filmfestspiele e.V.

Veranstalter mit Besucherzahlen unter Pandemie-Bedingungen zufrieden

Laut Veranstalter kamen in den fünf Festivaltagen insgesamt rund 6.000 Besucherinnen und Besucher zu den Vorführungen. Es wurden knapp 70 Filme gezeigt. Darüber hinaus konnten Interessierte dank einer Video on Demand-Plattform auch Zuhause auf dem Sofa Teil der Filmfestspiele sein.