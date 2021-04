Er war der letzte Überlebende, der während des Naziregimes im Goldbacher Stollen bei Überlingen als Zwangsarbeiter inhaftiert war. Nun ist Anton Jez am 20. April im slowenischen Ljubljana gestorben.

Rund 800 Häftlinge sollten in den Molassefelsen am Bodensee eine unterirdische Produktionsstätte für die ausgebombte Friedrichshafener Rüstungsindustrie bauen. Mehr als 200 Häftlinge starben in dem KZ-Außenlager von Dachau in Aufkirch bei Überlingen an Entkräftung und den menschenunwürdigen Haftbedingungen. Anton Jez überlebte das KZ und starb nun als letzter im Alter von 95 Jahren.

Aufarbeitung und Erinnerung an den Goldbacher Stollen

Oswald Burger arbeitet seit Jahrzehnten die Geschichte des Goldbacher Stollens auf. Immer wieder besuchte er die ehemaligen slowenischen Zwangsarbeiter in ihrer Heimat. Anton Jez war der Jüngste von ihnen, mit ihm hat Oswald Burger weite Stücke des damals Erlebten aufgearbeitet. SWR-Moderatorin Thea Thomiczek hat den Historiker gefragt, was der Tod von Anton Jez für ihn und für die Geschichtsschreibung bedeutet. Das ganze Interview hören Sie im Audio.