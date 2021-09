Gold-Kiwis aus Oberschwaben

Felix Miller ist der einzige Anbauer für Gold-Kiwis in ganz Deutschland. Die Lizenz dafür hat der Biobauer aus Bellamont (Kreis Biberach) aber nicht aus Neuseeland.

Im Juli hat der Jungbauer 50 Pflanzen erworben. Noch stehen sie in seinem Gewächshaus in Töpfen - so, wie Felix Miller sie in Italien abgeholt hat. Der italienische Züchter der Gold-Kiwis, die etwas süßer sind als die bekannten Kiwis aus Neuseeland, scheint wählerisch zu sein bei der Vergabe der Lizenzen. Doch Felix Miller hat es geschafft. Nun hofft er auf gute Erträge im nächsten Jahr.